В Узбекистане задержали целителя, плюющего людям в рот

В Узбекистане задержали мужчину, который обещал чудесное исцеление своей слюной.
Житель Ташкентской области убеждал людей, что его слюна обладает целебным действием. Мужчина плевал пришедшим к нему за помощью в рот с помощью специальных трубочек.
За свои действия целитель брал большие для местных жителей деньги. Однако когда лечение оказалась неэффективным, пациенты пожаловались в правоохранительные органы.
Как установили следователи, мужчина не имел медицинского образования. Он торговал козьим молоком, а его познания в народной медицине были почерпнуты в интернете.
Ташкент, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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