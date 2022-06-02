российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 июня 2022, 13:33 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Узбекистане задержали целителя, плюющего людям в рот

В Узбекистане задержали мужчину, который обещал чудесное исцеление своей слюной.

Житель Ташкентской области убеждал людей, что его слюна обладает целебным действием. Мужчина плевал пришедшим к нему за помощью в рот с помощью специальных трубочек.

За свои действия целитель брал большие для местных жителей деньги. Однако когда лечение оказалась неэффективным, пациенты пожаловались в правоохранительные органы.

Как установили следователи, мужчина не имел медицинского образования. Он торговал козьим молоком, а его познания в народной медицине были почерпнуты в интернете.

Ташкент, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Пакистане целитель-самозванец забил гвоздь в голову женщины / Лжецелительница выманивала у глухонемых золото, шубы и деньги (ФОТО) / В России ясновидящая лечит коронавирус крапивными пулями

В рубриках

Центральная Азия, В мире, Здоровье, Общество,