В России ясновидящая лечит коронавирус крапивными пулями

В Уфе появилась целительница, которая использует крапивные пули для избавления от коронавирусной инфекции. Информацию о ясновидящей проверяют правоохранители.
Как сообщает телеграм-канал Mash, целительница Лада уверяет, что обладает даром с рождения, но магией занимается последние 10 лет. Женщина заряжает настоящий пистолет пулями, сделанными из крапивы, и стреляет по больным местам.
Кроме того, пациента, накрытого полотенцем, целительница обрызгивает воспламеняющейся жидкостью. Таким образом, по словам женщины, очищается тело.
В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что информацию об уфимской целительнице уже проверяют.
Уфа, Зоя Осколкова
Уфа. Другие новости 12.10.21
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