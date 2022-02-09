В Пакистане целитель-самозванец забил гвоздь в голову женщины

Полиция Пакистана разыскивает мужчину, забившего гвоздь в голову беременной женщины. Злоумышленник представился целителем и убедил пострадавшую, что такая манипуляция гарантирует рождение мальчика, – сообщает BBC.

Сообщается, что после произошедшего женщина сначала сама попыталась вытащить гвоздь плоскогубцами, но после того, как не это удалось, она обратилась в больницу в Пешаваре, где ей сделали операцию.

Врачам женщина сказала, что нанесла себе травму сама. Однако позже призналась, что доверилась «целителю», который пообещал таким способом стимулировать рождение мальчика.

Врач больницы, куда обратилась пострадавшая, Хайдер Хан, рассказал, что при поступлении в медучреждение женщина была в полном сознании, но испытывала сильную боль.

Как сообщила местная газета Dawn, у женщины трое дочерей и муж пригрозил ей, что бросит, если она родит еще одну, поэтому она доверилась шарлатану по рекомендации соседки.

«Она находится на третьем месяце беременности и, поскольку боялась своего мужа, пошла к духовному целителю», – рассказали газете сотрудники больницы.

После того, как в интернете появились рентгеновские снимки головы с вбитым в нее гвоздем, полиция начала расследование дела. В связи со случившимся, глава полиции Пешавара Аббас Ахсан объявил о создании специальной следственной группы для привлечения к ответственности фальшивого целителя, который «подверг опасности жизнь невинной женщины».

Следует отметить, что пострадавшая покинула больницу, не сообщив в полицию об инциденте. Теперь пакистанские правоохранители, помимо поиска злоумышленника, ищут и ее для дачи показаний и описания внешности «целителя».

Исламабад, Иван Бабурин

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