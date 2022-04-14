Неожиданный эффект кризиса: упаковки станет меньше, планета – чище

Неожиданный эффект от кризиса прогнозируют бизнес и экосообщества – из-за резкого роста цен на упаковку и термобумагу для чеков производители товаров отказываются от излишеств, что позитивно скажется на снижении объёма бытового мусора.

Сейчас упаковка составляет около 30% в общей доле мусорной корзины среднестатистического россиянина, такие данные приводит ассоциация «Чистая страна». Речь идет обо всех типах упаковки: картон и бумага, стеклянная тара, тетрапак и пьюрпак, ПЭТ-бутылки, пластиковая упаковка с маркировкой «5» и «6», пленка, и так далее. В Свердловской области похожие цифры – порядка 31,5%, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза». При этом пока что на мусоросортировочном комплексе на Широкой Речке, который эксплуатирует регоператор, не заметили снижения объема упаковки в структуре отходов.

Впрочем, это может произойти в ближайшее время. Производители продуктов питания фиксируют дефицит некоторой упаковки – в частности, тетрапака, следовательно, предприятиям придется искать замену, возможно, более экологичную. «Этой упаковки не хватает, коллеги сталкиваются. Видимо, вернемся опять к пленке, это проще и дешевле, хотя не так красиво выглядит на полке. Мы хотели два или три года назад перейти на картонную упаковку, но бог миловал. Не перешли по экологическим основаниям – такая упаковка не перерабатывается почти, снаружи картон, а внутри выложен пленкой, внутри куча всякие химических составов. Давно уже в мире самым экологическим продуктом оказывается ПЭТ, которая легко перерабатывается во вторсырье», – рассказал директор «Талицкого молока» Юрий Окунев.

По его словам, предприятие будет в ближайшее время встречаться с производителями упаковки, чтобы сократить расходы на нее – она существенно подорожала. Экологисты отмечают, что сейчас бизнес ищет пути, как сократить расходы. И уменьшение объемов упаковки – один из способов сэкономить.

«Мы разговаривали с производителями продуктов питания, с розничными магазинами, все подтверждают, что снижают объем упаковки. К примеру, если раньше условную конфетку упаковывали в золотинку, а потом еще в пластиковый фантик, то теперь только в фантик. Если раньше использовали тетрапак, который вообще плохо перерабатывается, так как это многокомпонентная упаковка, то теперь переходят на ПЭТ-тару. То же в рознице – перестают упаковывать каждый апельсин в отдельный целлофановый пакет на кассе, меньше предлагают их. Конечно, мера вынужденная, но сам тренд позитивный, – сказал глава свердловского отделения Российского экологического общества Алексей Вихарев. – К тому же недавно мы подготовили инструкцию для бизнеса, как уйти от кассовых чеков, которые делают из термобумаги. Она содержит бисфенолы, токсичные вещества, из-за чего перерабатывать чеки вместе с макулатурой нельзя. Поэтому в переходе на электронные чеки мы тоже видим позитив».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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