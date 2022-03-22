Тушите свет. Как новая экономическая реальность заставит нас быть осознанными. Авторская колонка Катерины Норсеевой

Из России уходят популярные бренды – о закрытии заявили McDonald`s, Burger King и KFC, не работают Zara, H&M, Bershka и другие. Ликвидация рабочих мест, сокращение конкуренции на рынке, снижение налоговых поступлений – все это плохая сторона истории. Но в уходе масс-маркета и фаст-фуда есть и кое-что хорошее.

Большинство брендов культивировали сверхпотребление. Купи два – получи третье в подарок (даже если оно тебе не нужно). Сдай немодное и получи новое со скидкой (даже если ты купил это год назад и надел пару раз). Успей заказать в «черную пятницу», «черный понедельник», в ночь распродаж, в январе или июле (опять же – даже если у тебя все и так уже есть).

Конечно, многие иностранные бренды проводили «зеленую» политику, в частности, McDonald`s предполагал к 2025 году перейти полностью на упаковку, сделанную из переработанных материалов. Но это никак не отменяло бы тонны неперерабатываемых пластиковых трубочек, крышек для стаканов с кофе и колой, собственно самих «бумажных» стаканов, жирного от бургеров картона, негодного для сдачи в макулатуру. Или H&M, которая принимала на перереботку старые вещи покупателей, предлагая за это скидку, а потом журналистка Елена Володина провела расследование, что ни на какую переработку вещи не отправляют, а в лучшем случае продают в секонд-хэнды, в худшем – просто выбрасывают.

Уход иностранных компаний, которые подстегивали покупательский спрос, сейчас дает возможность задуматься о рациональном потреблении. Может быть, сейчас самое время вспомнить расхожее выражение о том, что мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Возможно, мы, наконец, перестанем покупать одноразовые футболки и одноразовые джинсы, на производство которых тратятся тонны воды и которые изнашиваются за сезон.

Я знаю людей, которые уже начали приспосабливаться к новой экономической реальности. Одна моя приятельница отказалась от такси и ходит пешком, где это возможно, подруга перестала пользоваться одноразовыми средствами гигиены и купила себе «лунную» чашу, которая сэкономит ей кучу денег, еще один знакомый, который долго собирался выбросить сломавшуюся мультиварку, отнес ее в ремонт, подруга рассказала, что теперь тщательнее подходит к выбору продуктов – они с мужем больше не сметают с полок все подряд, руководствуясь не порывом, а берут с умом, чтобы испортившаяся еда не смотрела укоризненно из дальнего угла холодильника.

Возможностей экономить с пользой для окружающей среды – масса, и не всегда это ведет к снижению комфорта. Тушить свет, когда выходишь из комнаты. Использовать энергосберегающие лампы. Выключать воду, когда чистишь зубы или намыливаешь посуду. Запускать стиральные и посудомоечные машины в режиме «эко», который позволяет беречь воду. Сдавать макулатуру. Выбирать в магазине электронные чеки вместо бумажных (тем более, термолента взлетела в цене, и бизнесу будет очень кстати снижение расхода по этой статьей). Перестать всякий раз брать пластиковые пакеты на кассе, заменив их шоппером или авоськой.

Конечно, для экономики снижение потребления – это плохо, и осознанность в покупках и тратах в нашем случае будет, скорее, вынужденной. Но сейчас точно не время посыпать голову пеплом. Время искать решения. И, возможно, по прошествии месяцев мы снова сможем шутить на тему «Природа настолько очистилась, что…», как это было в первую волну ковида, и сможем порадоваться тому, что дышать стало легче.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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