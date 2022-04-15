Полицейский влез в окно и открыл огонь, чтобы обезвредить наркомана с топором (ФОТО)

Полицейскому из Екатеринбурга пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить буйного дебошира-наркомана.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 14 апреля наряд ППС выехал на вызов. Жильцы дома на улице Надеждинской пожаловались, что в одной из квартир мужчина бьет окна, оттуда доносятся шум и крики. Дверь полицейским не открыли, поэтому один из них забрался на второй этаж по газовой трубе и вошел через разбитое окно.

В комнате находился неадекватный мужчина, который попытался ударить полицейского креслом, затем начал размахивать топором. Когда металлическая часть топора слетела с топорища, дебошир вооружился канцелярским ножом и осколком стекла. Перцовый газ на нападавшего не подействовал, поэтому полицейскому пришлось применить табельное оружие. Дебошир был ранен в ногу, задержан и доставлен в больницу. Выяснилось, что он судим и употребляет наркотики.

Предварительно установлено, что полицейский применил оружие правомерно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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