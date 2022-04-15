На дебошира с Сортировки завели уголовное дело за нападение на полицейского

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Екатеринбурга, устроившего вчера пьяный разгром в общежитии на улице Надеждинской. Мужчине вменяется обвинение по статье 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

Как ранее писал «Новый День», чтобы добраться до разбуянившегося жильца, полицейским пришлось залезть в разбитое окно на втором этаже. Когда сотрудник ППС проник в комнату, мужчина попытался ударить его креслом, а потом набросился с деревянным топорищем. Полицейский брызнул в дебошира перцовым баллончиком, но это не подействовало. Отбросив топор, мужчина вооружился осколком стекла и канцелярским ножом. Тогда полицейский выстрелил в ногу нападавшего. Нарушителя с огнестрельным ранением увезли в больницу, где оказали необходимую помощь.

В ГУ МВД заявили, что полицейский применил табельное оружие правомерно. Впоследствии выяснилось, что задержанный судим и употребляет наркотики.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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