«Два часа зарядки – и езжай хоть до Челябинска!»: в Академическом открыли «заправку» для электрокаров (ФОТО)

Сегодня в Академическом, возле уникального энергоэффективного дома на улице Мехренцева, 36, открыли первую в районе зарядную станцию для электромобилей. Это пока своего рода эксперимент застройщика: насколько услуга будет востребована, как поведет себя оборудование в разных погодных условиях. Но в планах уже есть тиражирование подобных «колонок».

Как рассказала «Новому Дню» инженер Валерия Сисамбаева, в этом случае АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» работает на опережение: «Будем смотреть, насколько это актуально. Район у нас молодой,народ у нас энергичный, и есть неравнодушные жители, которые, как и застройщик, заботятся об экологии. Кому важна не выгода, а экологичность и комфорт, у кого это в приоритете».

Первые два-три месяца зарядная станция будет работать бесплатно для потребителей, все расходы берет на себя застройщик. В будущем планируется внедрить для оплаты услуги специальное мобильное приложение. Полностью зарядить электромобиль можно за 1,5-2 часа, этой энергии хватит примерно на 250 км (расстояние от Екатеринбурга до Челябинска). Электричество поступает на устройство с ближайшей подстанции.

Немаловажно и то, что станция абсолютно безопасна для детей и домашних животных: ток включается только тогда, когда система «видит» подключение к ней электромобиля. За безопасность самого устройства застройщик тоже спокоен. Этот двор, как и весь район Академический, оборудован видеокамерами наблюдения, и любой злоумышленник будет тут же обезврежен оперативной группой. Следующая локация, где появится зарядная станция для электромобилей, – администрация нового района. Кроме того, будут учитываться пожелания жителей.

Сегодня у зарядной станции уже появился первый потребитель, который, вероятно, станет постоянным. Владелец электромобиля BMW, житель Академического Ярослав, рассказал «Новому Дню», что раньше ему приходилось пользоваться платными станциями в других районах Екатеринбурга, где зарядка стоит примерно 8-10 рублей за 1 кВ. «Это все равно дешевле, чем бензин, но для меня приоритет – не экономия, а экологичность и беззвучность, – рассказал молодой человек. – Другие водители на дорогах удивляются – вроде автомобиль поехал, а звука нет!». Он также пояснил, что энергия расходуется только во время езды. «Когда стоишь в пробке, энергия не тратится, если только на климатизатор», – пояснил он. В режиме «дом – офис – дом» одной полной зарядки электромобилю Ярослава хватает примерно на неделю.

Добавим, что современные энергосберегающие технологии и экологичность давно стали визитной карточкой Академического. Первая зарядная станция для электрокаров появилась в символическом месте: во дворе уникального энергоэффективного дома с системой рекуперации тепла сточных вод и вентиляционного воздуха, а также – с солнечными батареями на крыше. Как уже писал «Новый День», в прошлом году на выставке «Иннопром» об этом доме рассказали премьер-министру Михаилу Мишустину. Премьер предположил, что это позволяет жильцам экономить на платежах за коммунальные услуги. И представители застройщика подтвердили: в этом экспериментальном доме стоимость коммуналки на треть ниже, чем в среднем по району.

В марте дом на ул. Мехренцева, 36, стал победителем всероссийского конкурса «Энергоэффективное ЖКХ» в номинации «Лучший построенный энергоэффективный дом». После обкатки на его примере новых технологий все они будут тиражироваться и на остальной жилищный фонд Академического района.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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