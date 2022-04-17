Остановку имени Чкалова переименовали в честь храма святого князя Владимира

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о переименовании нескольких остановок общественного транспорта. В частности, отменил остановку имени Чкалова.

В постановлении мэра № 1006 от 14 апреля говорится: «остановке общественного транспорта, расположенной на улице Чкалова, в районе дома № 244, в направлении движения в сторону проспекта Академика Сахарова [присвоить] наименование «Храм Святого князя Владимира»;

остановке общественного транспорта, расположенной на улице Чкалова, напротив дома № 252, по направлению движения от улицы Краснолесья в сторону проспекта Академика Сахарова и остановке общественного транспорта, расположенной на улице Чкалова, напротив дома № 259, по направлению движения в сторону улицы Краснолесья наименование «Кольцевая».

Как уже сообщал «Новый День», в 2018 году именем легендарного летчика Валерия Чкалова был назван аэропорт Нижнего Новгорода.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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