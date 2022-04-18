В Екатеринбурге за выходные поймали 15 пьяных водителей, еще 7 отказались дышать в трубочку

За время рейдов, которые в Екатеринбурге начались в пятницу, госавтоинспекторы поймали 15 пьяных водителей. Еще 7 человек отказались от освидетельствования.

Напомним, массовые проверки начались в Екатеринбурге 15 апреля. В ГИБДД рассказали, что только с начала года по вине пьяных водителей было совершено 18 ДТП, в которых 1 человек погиб и 30 пострадали.

«С 15 по 17 апреля выявлено более 1600 нарушений ПДД водителями. К административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения привлечено 15 человек. Еще 7 автовладельцев отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении 2 водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения», – отчитались в ГИБДД о результатах рейдов.

Кроме того, 19 человек ехали за рулем без прав, а один – вообще лишен права управления машиной.

Между тем за вождение в пьяном виде грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»