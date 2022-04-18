Вынесен приговор женщине, которая подожгла спящего бомжа

Сегодня в Свердловском областном суде был вынесен приговор Анне Шехеревой, обвиняемой в жестком убийстве 20-летнего бездомного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, Шехереву приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, в пятницу свой вердикт огласили присяжные заседатели. Семеро из восьми присяжных после трехчасового совещания решили, что подсудимая виновна и снисхождения не заслуживает.

Как уже сообщал «Новый День», преступление было совершено в мае 2021 года. По версии обвинения, Шехерева в тот день была пьяна. Во дворе дома на Луначарского она увидела двух мужчин, спавших на земле. Она облила их горючей жидкостью из бутылок с надписями «Морилка Палисандр» и «Лак Слива» и чиркнула зажигалкой. По мнению следователей, екатеринбурженка сделала это, «желая совершить вызов общественному порядку и противопоставить себя окружающим». Один из бездомных получил ожоги 80% тела и верхних дыхательных путей. Он скончался на следующий день в больнице.

Екатеринбург, Дмитрий Бутаков, Евгения Вирачева

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