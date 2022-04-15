Присяжные признали виновной женщину, которая заживо сожгла человека (ФОТО)

Сегодня в областном суде присяжные заседатели огласили вердикт по делу Анны Шехеревой, обвиняемой в жестоком убийстве бездомного. Об участии в процессе присяжных попросила сама подсудимая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, семеро из восьми присяжных после трехчасового совещания решили, что подсудимая виновна и снисхождения не заслуживает. Теперь слово за судьей.

Напомним, преступление было совершено в мае 2021 года. По версии обвинения, Шехерева в тот день была пьяна. Во дворе дома на Луначарского она увидела двух мужчин, спавших на земле. Она облила их горючей жидкостью из бутылок с надписями «Морилка Палисандр» и «Лак Слива» и чиркнула зажигалкой. По мнению следователей, екатеринбурженка сделала это, «желая совершить вызов общественному порядку и противопоставить себя окружающим». Один из бездомных получил ожоги 80% тела и верхних дыхательных путей. Он скончался на следующий день в больнице. Второй мужчина лишь по случайности не загорелся. Шехерева с места преступления скрылась.

В ходе рассмотрения дела Шехерева вину в предъявленном обвинении не признала. Она заявила, что не хотела никого убивать, не знала, что за жидкость была в бутылках и поджигать ее не хотела. По словам Анны, она пыталась проявить свою гражданскую позицию, убедиться, что мужчинам, лежащим на асфальте, не нужна помощь.

Екатеринбург, Дмитрий Бутаков, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»