Стали известны новые подробности сожжения бомжа в Екатеринбурге

Следственный комитет по Свердловской области назвал новые подробности по делу о сожжении бомжа на улице Луначарского этим летом.

В СК назвали жидкости, которыми 33-летняя Анна Шехерева, облила бездомного: это «легковоспламеняющимися жидкости с соответствующими этикетками – «Морилка Палисандр» и «Лак Слива».

Как уже сообщалось, трагедия произошла в июле. Шехерева пьяной шла домой. На улице Луначарского она увидела двоих мужчин, которые спали на земле. Рядом с ними стояли две бутылки с жидкостями.

«Обвиняемая, желая совершить вызов общественному порядку и противопоставить себя окружающим, решила убить одного из мужчин», – сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Она облила лежащего и подожгла. Мужчина скончался на следующий день в больнице от ожогов 80% поверхности тела и верхних дыхательных путей. На второго бездомного жидкость тоже попала, но не воспламенилась. Обвиняемая с места преступления скрылась, однако скоро ее арестовали.

«Ее поимке предшествовала продолжительная и масштабная отработка сыщиками мест возможного нахождения фигурантки и всех её связей. Значимую помощь в розыске гражданки оказали средства массовой информации, которые разместили сведения о фигурантке. В том числе, возникший широкий общественный резонанс позволил получить необходимые данные о местонахождении скрывавшейся от следствия женщины и задержать ее», – отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Поймали ее в квартире одного из своих знакомых в микрорайоне Уралмаш. Сейчас Анну Шехереву обвиняют по пунктам «в», «д», «е», «и» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство с особой жестокостью общеопасным способом, совершённое из хулиганских побуждений в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Женщине грозит до 20 лет заключения. Сейчас она находится в СИЗО.

«В ближайшее время следствием СКР планируется завершить необходимые процессуальные действия по уголовному делу, после чего оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу», – добавил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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