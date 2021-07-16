В Екатеринбурге задержали женщину, которая из хулиганства сожгла бомжа

В Екатеринбурге задержали 33-летнюю женщину, которая убила бездомного мужчину с особой жестокостью. Они не были ранее знакомы, ее мотивы были хулиганскими. Женщина облила спящего мужчину бензином и подожгла. Он скончался в больнице на следующий день. Преступление было совершено еще месяц назад, 24 мая, на улице Луначарского.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга, женщину объявляли в федеральный розыск, накануне ее задержали и сегодня предъявили обвинение по п.п.«в»,«д»,«и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, совершённое из хулиганских побуждений в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). «В момент задержания женщина находилась в квартире одного из своих знакомых в микрорайоне Уралмаш. В настоящее время она помещена в изолятор временного содержания УМВД по г.Екатеринбургу до решения вопроса об избрании в отношении неё соответствующей меры пресечения», сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Следователи будут настаивать на заключении под стражу. Женщине грозит до 20 лет заключения.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 16.07.21

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