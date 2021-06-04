В Екатеринбурге ищут женщину, подозреваемую в убийстве (ФОТО)

Следователи СКР и сотрудники полиции ищут женщину, которая подозревается в убийстве.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «Новому Дню» рассказали, что уголовное дело об убийстве находится в производстве следственного отдела по Октябрьскому району. Установлено, что к преступлению может быть причастна екатеринбурженка Анна Шехерева, 1988 г.р, которая сейчас скрывается от правоохранительных органов.

Следствие СКР и полиция обращаются ко всем, кто располагает какими-либо данными о местонахождении этой женщины, с просьбой сообщить об этом по телефону в Екатеринбурге: 8(343)356-42-07 или по линии «102» (02). Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 04.06.21

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