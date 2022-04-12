Приговор девушке, которая сожгла бездомного, вынесет суд присяжных

Приговор 33-летней Анне Шехеревой из Екатеринбурга, которая сожгла бездомного, вынесут присяжные. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, обвиняемая в убийстве с особой жестокостью сама ходатайствовала о том, чтобы вердикт принимали с участием присяжных заседателей. В настоящее время Свердловский областной суд уже приступил к рассмотрению дела по существу.

Напомним, преступление было совершено в мае 2021 года. Шехерева была пьяна в тот момент. Во дворе дома на Луначарского она увидела двух мужчин, спавших на земле. Она облила обоих горючей жидкостью и чиркнула зажигалкой. Как установили следователи, екатеринбурженка сделала это, «желая совершить вызов общественному порядку и противопоставить себя окружающим».

Один из бездомных получил обширные ожоги 80% тела и верхних дыхательных путей. Он скончался на следующий день в больнице. Второй мужчина лишь по случайности не загорелся. Сама обвиняемая с места преступления скрылась. Как напомнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ее нашли и задержали в июле того же года сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7. В момент задержания она находилась в квартире одного из своих знакомых на Уралмаше.

Екатеринбург, Елена Сычева

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