Дело женщины, обвиняемой в сожжении бомжа заживо, ушло в суд

Уголовное дело жительницы Екатеринбурга, которую обвиняют в том, что она сожгла бездомного мужчину, отправлено для рассмотрения в Свердловский областной суд.

По версии следствия, в ночь на 24 мая 2021 года нетрезвая женщина увидела на улице Луначарского двух незнакомых ей бездомных мужчин, спавших на земле. Рядом с ними стояли две стеклянных бутылки с горючими жидкостями. Обвиняемая полила горючим одного из мужчин и подожгла его зажигалкой. У потерпевшего было обожжено 80% поверхности тела, на следующий день он умер в больнице. Его товарищ не пострадал чудом. Поджигательница с места преступления скрылась, но потом была задержана.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что женщина была задержана 15 июля 2021 года. Помощь в ее розыске оказали средства массовой информации. Общественный резонанс позволил найти и задержать подозреваемую, которая скрывалась в квартире своего знакомого в микрорайоне Уралмаш.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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