Женщину, обвиняемую в сожжении бомжа, арестовали до 24 августа (ФОТО)

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга избрали меру пресечения 33-летней Анне Шехеревой. Ей предъявлено обвинение в «убийстве с особой жестокостью, совершенном из хулиганских побуждений в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»: по версии следствия, 24 мая она подожгла спящего на улице Луначарского 22-летнего бездомного. Он скончался от ожогов на следующий день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, подсудимая пыталась отказаться от меры пресечения в виде заключения под стражу, потому что у нее есть малолетний ребенок. Мать Шехеревой тоже попросила суд не отправлять Анну в СИЗО, а посадить под домашний арест – опять же из-за ребенка. Пока женщина была в бегах, ее дочь находилась у бабушки.

Судья зачитал показания свидетелей, из которых следует, что после развода и смерти одного из детей Шехерева регулярно употребляла алкоголь и не работала. Вячеслав Негру, старший следователь следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга Следственного комитета РФ, запросил для обвиняемой меру пресечения в виде ареста до 24 августа. По его версии, Шерехова действовала из хулиганских побуждений, желая «противопоставить себя обществу и продемонстрировать пренебрежительное отношение к окружающим». Поэтому она и решила совершить убийство незнакомого ей молодого бездомного. Для этого она облила его легковоспламеняющейся жидкостью из двух бутылок, находившихся рядом с молодым человеком, после чего подожгла ее зажигалкой.

Вернувшись из совещательной комнаты, судья постановила ходатайство следователя удовлетворить. Шерехова арестована до 24 августа.

Напомним, нашли и задержали Шехереву только накануне, 15 июля. В этот момент она находилась в квартире одного из своих знакомых в микрорайоне Уралмаш. Женщине грозит до 20 лет заключения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Погольский

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