Депутаты отменили в первом чтении закон об отзыве губернатора

Депутаты заксобрания в первом чтении приняли законопроект об отмене областного закона от 2012 года «об отзыве губернатора Свердловской области». За проголосовали 45 депутатов, голосов против и воздержавшихся не было.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед заксо выступил прокурор региона Борис Крылов, автор законопроекта. По его словам, 21 декабря 2021 года был принят Федеральный закон № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Он не предусматривает прекращение полномочий губернатора в случае его отзыва избирателями.

Как уже сообщал «Новый День», по принятому в 2012 году закону, инициатором отставки губернатора могла стать группа граждан не менее чем из 20 человек. Если инициатива исходила от партий, группа должна состоять не менее чем из 100 человек. В обоих случаях инициативной группе необходимо было зарегистрироваться в Избирательной комиссии Свердловской области и собрать не менее 25% подписей избирателей. На практике закон применен ни разу не был.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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