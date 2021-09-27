В России вслед за президентом «обнуляют» губернаторов

В Госдуму внесен законопроект о региональной власти. Об этом сообщил один из его авторов, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Документ вводит единое именование губернаторов – «глава субъекта Российской Федерации», отменяет для них запрет избираться более чем на два срока подряд и расширяет основания для досрочного прекращения полномочий руководителей регионов из-за утраты доверия президента РФ.

Как пояснил Крашенинников, проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» подготовлен в развитие положений обновленной Конституции о единой системе публичной власти и «направлен на совершенствование организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Положения документа направлены на «создание условий для комплексного, устойчивого социально-экономического развития страны и каждого ее субъекта в отдельности», добавил он.

Согласно законопроекту, «в целях обеспечения стабильности системы публичной власти» срок полномочий главы региона и депутатов законодательного органа субъекта РФ устанавливается пять лет. Сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать пять лет. Еще одно важное новшество – документ отменяет запрет для губернаторов избираться на более чем два срока подряд. Эта положение было введено в 2015 году. Отсчет сроков велся с 2012 года, и с момента принятия документа ни один губернатор не проработал два срока по пять лет. Таким образом, вслед за обнулением президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина в России обнуляют и губернаторские сроки.

В проекте закона прописано, что высшее должностное лицо региона будет называться «глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта РФ, сообщает пресс-служба Госдумы. Глава субъекта РФ «осуществляет руководство исполнительной властью в регионе, определяет систему и структуру региональных исполнительных органов», закреплено в законопроекте.

Кроме того, документ расширяет основания для досрочного прекращения полномочий главы региона в связи с утратой доверия президента РФ, добавил Клишас. Проект закона позволяет президенту РФ увольнять глав регионов по любым основаниям, сейчас губернаторов можно отрешить от должности только из-за коррупции и конфликта интересов.

Парламентарий уточнил, что докуменом также предусматриваются такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта РФ, как выговор, предупреждение, отрешение от должности, временное отстранение от исполнения обязанностей, передает ТАСС. При этом губернатор после отрешения президентом РФ от должности пять лет не может занимать пост руководителя региона.

Помимо этого, законопроект предусматривает, «что все региональные депутаты замещают государственные должности субъекта РФ» – независимо от того, работают они на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. По аналогии с депутатами Госдумы и муниципальными депутатами в документе «прописан механизм ответственности для региональных депутатов в виде предупреждения, освобождения от должности в региональном парламенте», – сообщается на сайте ГД.

Также вводится специальная статья о порядке внесения регионами законопроектов в Госдуму, а перечень субъектов права законодательной инициативы в региональных парламентах дополняется прокурорами субъектов РФ.

После изменения законодательства о региональной власти будут скорректированы законы о местном самоуправлении, анонсировал Крашенинников.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.09.21

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