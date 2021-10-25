Это противоречит Конституции: Татарстан против переименования должности президента региона

Парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона об общих принципах организации публичной власти в регионах России. Одно из его положений предполагает введение единого наименования руководителя региона – глава субъекта Федерации. Сейчас в Татарстане должность руководителя республики именуется президентом. В случае принятия проекта закона, ее должны будут ликвидировать. Кроме того, документ отменяет ограничения на два срока губернаторства подряд.

В парламенте Татарстана заявили, что отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства.

В представленной редакции документ отходит «от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов РФ, детально регламентирует вопросы формирования системы региональных органов государственной власти», – заявил депутат Альберт Хабибуллин (цитата по «Интерфаксу»).

Он перечислил положения законопроекта – унификация наименования должности высшего должностного лица органов государственной власти субъектов РФ, введение единственно возможных сроков полномочий органов власти региона. Кроме того, «федеральным органам исполнительной власти представляется безусловное право участвовать в формировании органов исполнительной власти субъектов РФ», – указал Хабибуллин.

По его мнению, это нарушает принципы федеративного государства, заложенные в Конституции РФ.

В итоге парламент (Госсовет) Татарстана единогласно на заседании в понедельник не поддержал проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

Напомним, 27 сентября в Госдуму был внесен законопроект о региональной власти. Как пояснял один из его авторов, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству в седьмом созыве Павел Крашенинников, проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» подготовлен в развитие положений обновленной Конституции о единой системе публичной власти. Документ, по его словам, «направлен на совершенствование организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и на «создание условий для комплексного, устойчивого социально-экономического развития страны и каждого ее субъекта в отдельности».

Законопроект вводит единое именование губернаторов – «глава субъекта Российской Федерации», отменяет для них запрет избираться более чем на два срока подряд и расширяет основания для досрочного прекращения полномочий руководителей регионов из-за утраты доверия президента РФ.

Надо отметить, что на данный момент Татарстан – единственный регион России, глава которого именуется президентом.

Казань, Наталья Петрова

Казань. Другие новости 25.10.21

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