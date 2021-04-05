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Понедельник, 5 апреля 2021, 19:30 мск

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Путин подписал закон об «обнулении» своих президентских сроков

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет поправок в законодательство, касающихся проведения выборов и референдумов, в числе которых «обнуление» сроков правления для действующего в настоящее время главы государства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Напомним, соответствующую поправку к Конституции РФ в последний момент предложила первая женщина-космонавт, депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. Путин поддержал это предложение при условии, что граждане проголосуют положительно.

Таким образом президент РФ получил право вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году.

Москва, Светлана Антонова

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