Путин согласился на обнуление своих президентских сроков. «Но при одном условии...»

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в Государственной думе РФ заявил, что согласен на второй вариант поправки в Конституцию, предложенной депутатом Валентиной Терешковой, однако при условии одобрения такой идеи Конституционным судом.

«Предложение по сути означает снять ограничения для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов», – сообщил Путин, напомнив, что граждане РФ могут высказать свое отношение к этой поправке 22 апреля.

«В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если Конституционный Суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Конституции, – заявил Путин. – Давайте не будем забывать, что мы не принимаем новую Конституцию, а только вносим в нее значимые, но все-таки отдельные поправки».

Глава государства еще раз подчеркнул, что считает нецелесообразным менять всю Конституцию «даже для решения вопроса о президентской власти».

Завершая выступление, президент поблагодарил граждан России за поддержку, и заявил, что с пониманием относится к критике. «Но я в своей работе всегда руководствовался и буду руководствоваться исключительно текущими и долгосрочными интересами России. Исключительно волей нашего народа. И именно поэтому предложил вынести все эти поправки в Конституцию России на решение наших граждан. Как вы дорогие друзья решите, как прососете 22 апреля, так и будет», – заверил Путин.

«Уверен, мы с вами сделаем еще очень много хорошего – во всяком случае, до 2024 года, – с улыбкой сообщил Путин. – А там видно будет».

Депутаты Госдумы стоя аплодисментами проводили президента из зала пленарных заседаний.

Москва, Татьяна Дорофеева

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