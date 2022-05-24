Губернатора больше не могут отозвать избиратели, зато его можно выбрать в третий раз

Заксобрание Свердловской области приняло в первом чтении два важных изменения в региональный устав, оба они касаются губернатора и направлены на приведение документа в соответствие с федеральным законодательством.

Первое из них касалось исключения из устава нормы об отзыве губернатора. Дело в том, что 21 декабря 2021 года был принят Федеральный закон № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Он не предусматривает прекращения полномочий губернатора в случае его отзыва избирателями, поэтому в прошлом месяце депутаты отменили областной закон «Об отзыве губернатора», принятый в 2012 году. Как уже сообщал «Новый День», на практике он ни разу не применялся.

Второе изменение – отмена ограничения, по которому губернатор не мог избираться больше двух сроков подряд. Это тоже соответствует новому ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросов к докладчику, председателю комитета по законодательству Димитрию Жукову, у депутатов не возникло. В первом чтении законопроект поддержали 48 депутатов, один воздержался. Второе и третье чтения состоятся сегодня до конца дня.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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