За введение электронного голосования проголосовали 37 депутатов, против – 9

За внесение 97 поправок в Избирательный кодекс Свердловской области в первом чтении проголосовало 37 депутатов, против – 9.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», резко против поправок выступила фракция КПРФ. Ее лидер Александр Ивачев заявил, что партия власти «меняет правила игры перед каждыми выборами», а в этот раз они особенно серьезные – и мобильное голосование, и электронное голосование, и сокращение прав членов избиркома с правом совещательного голоса. Депутат опасается, что теперь неугодных кандидатов станут снимать ещё чаще.

Первый вице-спикер Виктор Шептий на это заявил, что все изменения направлены на оптимизацию процесса выборов, в частности, электронное голосование в прошлом году уже было опробовано в некоторых регионах в условиях пандемии и показало свою эффективность.

Коммунист Габбас Даутов спросил, почему представители власти во время выборов участвуют в агитации за некоторых кандидатов, и никто не проводит по этому поводу никаких проверок. «Проверяют, я лично два раза был в суде и оба раза выиграл», – заявил Шептий, на этом дискуссия закончилась.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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