Мэрия Екатеринбурга продала полуразрушенные дома-памятники у «Сандуновских бань»

Администрация Екатеринбурга в 2021 году продала четыре архитектурных памятника, включенных ранее в план приватизации. Об этом сообщил заместитель начальника ДУМИ Владимир Захаров, отчитываясь перед городскими депутатами.

Так, удачной сделкой для мэрии стала продажа трех помещений «Дом Рязанова» на улице Куйбышева, 42а. Эти небольшие дома признаны объектами культурного наследия федерального значения, но находятся в полуразрушенном состоянии. Теперь новый владелец обязан восстановить их. На тех же условиях были проданы еще три памятника: Дом конца XIX века на улице Сакко и Ванцетти, 69, Дом купца Сапожникова на улице Горького, 49, и особняк Дом городского головы Симонова на улице Попова, 4.

На аукционе был продан исторический памятник Усадьба мещанина Мальцева на улице Сакко и Ванцетти, 113. Дом не имеет статуса ОКН и был в заброшенном состоянии. Также были приватизированы здания на улице Отрадная, 1, и помещение на улице Чернышевского, 5.

Еще по трем объектам торги не состоялись, так как не поступило ни одной заявки. По словам Захарова, всего за 2021 год администрация заключила 106 договоров купли-продажи недвижимости общей площадью 12 470 тысяч квадратных метров. Стоимость этих сделок составила 615,2 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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