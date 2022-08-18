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Четверг, 18 августа 2022, 17:30 мск

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В центре Екатеринбурга снесут старинное здание (ФОТО)

В центре Екатеринбурга снесут старинное здание. Речь идет о доме, расположенном по соседству с усадьбой мещанина Мальцева на улице Сакко и Ванцетти, 113. Оба здания у мэрии выкупила строительная компания «Астра Девелопмент», там заверили, что не повредят памятник, а демонтируют только соседнее строение, не являющееся объектом культурного наследия.

Отметим, что и сама усадьба, которая внесена в реестр ОКН областного значения, находится в печальном состоянии. Ориентировочно она была построена в 1880-х.

Екатеринбург, Елена Сычева

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