Пасхальная продуктовая корзина обойдется в 1-1,5 тысячи рублей

Пасхальная корзина для свердловчан, которые празднуют праздник Воскресения Христа и при этом готовят традиционные для этого дня блюда, обойдется примерно в 1-1,5 тысячи рублей, передает «Новый День». В такую сумму уложатся уральцы, если будут готовить крашенки, кулич и творожную пасху самостоятельно.

Самый дорогой ингредиент традиционных блюд – сливочное масло. Продукт жирностью в 82,5% стоит около 150-200 рублей за пачку 180 г, причем масло нужно и для кулича, и для пасхи.

На втором месте по затратности – творог. Для творожной пасхи потребуется 500 г этого продукта 9% жирности. В среднем пачка творога массой 250 г стоит около 100 рублей.

На третьем месте – яйца, десяток стоит в магазинах Екатеринбурга порядка 95 рублей, есть варианты как дешевле, так и дороже. Яйца потребуются и для кулича, и для пасхи, без отваренных вкрутую крашенок также не обойтись в светлый праздник.

В продуктовую пасхальную корзину также попали сливки для пасхи (70 рублей за 200 мл), сахар-песок (80 рублей за килограмм), молоко (75 рублей за литр), мука (50 рублей за килограмм), миндаль (80 рублей за 50 г), изюм (100 рублей за 150 г), сахарная глазурь (40 рублей за 100 г) и быстродействующие дрожжи (10 рублей за упаковку).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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