На Урале подсчитали «индекс кулича»

В Уральском главном управлении Банка России подсчитали «индекс кулича». Оказалось, что подорожание пасхального кулича за год в среднем по УрФО меньше уровня инфляции, рост цен на молоко скомпенсировался удешевением сахара.

Рецепт для расчета брался самый простой: молоко (300 мл), мука (1 кг), яйца (4 шт.), сахар (200 г), дрожжи (11 г), сливочное масло (100 г), изюм (100 г). Ингредиенты в УрФО подорожали на 2% при официальном уровне инфляции в 2,5 %. Сахар в округе за это время подешевел на 30%, а самым подорожавшим продуктом оказалось молоко.

Больше всего кулич подорожал в Челябинской области – на 3,5%, здесь кроме роста цен на молоко вклад внесло подорожание яиц на 11%. Но челябинский кулич оказался при этом самым дешевым в УрФО – 168 рублей. На рубль дороже эта выпечка в Курганской области. В Свердловской области кулич вырос в цене за год на 1,4% – до 173 рублей. На итоговую стоимость продукта здесь оказало влияние снижение цен не только на сахар, но и на яйца. Аналогичная ситуация в ХМАО и Тюменской области: молоко, мука и масло дорожали, но подешевел сахар. А в Югре подешевели еще и яйца. В итоге кулич в Тюменской области за год подорожал на 2,8% (180 рублей), а в ХМАО – на 1,2% (204 рубля).

Самый дорогой кулич – в ЯНАО, он обойдется в среднем в 212 рублей. Но в этом регионе за год он потерял в цене 1%. В Уральском главном управлении Банка России на основе данных Росстата отметили, что на Ямале подешевели почти все ингредиенты: сахар, яйца, мука, молоко.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 17.04.20

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