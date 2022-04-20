Скончался бывший ректор УГТУ-УПИ Станислав Набойченко

Ушел из жизни бывший ректор УГТУ-УПИ, член-корреспондент РАН, профессор Станислав Набойченко. Об этом сообщает официальный телеграм-канал университета.

25 марта 2022 года Станиславу Набойченко исполнилось 80 лет. Тогда в университете состоялась конференция и ряд других мероприятий, посвященных 80-летию прославленного ученого-металлурга, но сам Станислав Степанович не смог посетить мероприятия по состоянию здоровья, сообщают в УрФУ.

На посту ректора Станислав Набойченко проработал более 20 лет (с 1986 по 2007 г.). В последние годы Набойченко был профессором-консультантом кафедры «Металлургия цветных металлов».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»