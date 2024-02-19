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Понедельник, 19 февраля 2024, 13:13 мск

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На карте Екатеринбурга увековечат имя бывшего ректора УПИ

Несколько объектов Уральского федерального университета сменят адрес, при этом никуда не переезжая. Это связано с тем, что отрезок улицы Коминтерна от Малышева до Фонвизина, где находятся корпуса УрФУ, переименуют в улицу имени Станислава Набойченко – бывшего ректора УГТУ-УПИ.

Как сообщает пресс-служба УрФУ, смена адреса коснется общежития во Втузгородке, а также кафедры управления в области спорта. Решение об этом в минувшую пятницу приняла комиссия по топонимике администрации Екатеринбурга.

«С инициативой увековечить память выдающегося ученого и авторитетного специалиста по металлургии цветных металлов выступили сотрудники вуза. Ее поддержали региональная общественная палата, Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, Союз оборонных отраслей промышленности области, Уральская торгово-промышленная палата, УГМК, РМК и жители города», – рассказали в вузе.

Бывший ректор УГТУ-УПИ, член-корреспондент РАН, профессор Станислав Набойченко ушел из жизни в апреле 2022 года в возрасте 80 лет. Незадолго до его юбилея в университете прошла научная конференция и ряд других мероприятий. На посту ректора Станислав Набойченко проработал более 20 лет (с 1986 по 2007 год). В последние годы жизни Набойченко был профессором-консультантом кафедры «Металлургия цветных металлов».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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