В Новоуральске открылось новое хранилище радиоактивных отходов (ФОТО)

В Новоуральске открылась вторая очередь пункта финальной изоляции радиоактивных отходов. В новом хранилище будут утилизировать ядерные материалы третьего и четвертого класса опасности со всей России. В основном это спецодежда и оборудование: загрязненные радионуклидами перчатки, приборы, фильтры, провода, строительный мусор и прочие отходы атомной промышленности.

Новые отсеки хранилища рассчитаны на размещение около 40 тысяч кубических метров упаковок с радиоактивными предметами. Упаковки представляют собой герметичные железные контейнеры с отходами, которые доставляют автотранспортом. Каждый контейнер проходит радиационный контроль и перемещается в подземный отсек. Предполагается, что хранилище будет заполнено к 2035 году. После этого токсичные отходы покроют толстым слоем гравия и глины для экологической безопасности.

Первая очередь хранилища ядерных отходов в Новоуральске эксплуатировалась с декабря 2016 года. В настоящий момент этот пункт финальной изоляции общим объемом около 15 тысяч кубометров загружен, сообщает пресс-служба ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами». Сейчас хранилище изолируют от окружающей среды.

Ранее в ведомстве указывали, что в мире уже есть закрытый аналогичный пункт финальной изоляции РАО на территории Франции. Сейчас он выглядит как зеленая лужайка.

«ФГУП «НО РАО» организует забор проб на территории пункта с участием представителей общественных и экологических организаций. Контроль над объектом включает в себя ежеквартальное исследование подземных вод, ежемесячное – воздуха, два раза в год – почвы и один раз в год – растительного и снежного покровов. Ежегодно ФГУП «НО РАО» публикует эти данные на своем сайте в интернете. Экологическое наблюдение за местом размещения РАО будет продолжаться в целом около 500 лет», – отмечала ранее пресс-служба.

Также, по словам атомщиков, в хранилище Новоуральска не будут поступать радиоактивные отходы из Европы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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