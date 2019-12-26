Жители Новоуральска ожидают очередную партию урановых хвостов из Германии (ФОТО, ВИДЕО)

В Новоуральск движется поезд с токсичными отходами из Германии, который прибудет в ближайшее время. По данным СМИ, состав привезет с собой около 600 тонн. 22 декабря в порту Санкт-Петербурга разгрузили очередную партию с судна «Михаил Дудин». Новость о том, что на Средний Урал отправили урановые хвосты из Европы, возмутила ряд общественников, в том числе и «Гринпис».

Радиоактивные отходы везут на Урал

Несмотря на шумиху в СМИ в самом Новоуральске некоторые и вовсе не слышали, что к ним едет партия ядерных отходов. Другие же настаивают, что зарубежные урановые хвосты Уральскому электрохимическому комбинату не нужны, так как там своих хватает. Родители в чатах обсуждают этот вопрос, считая, что жизнь рядом с опасными отходами может негативно сказаться на здоровье детей, а также на экологической обстановке. Однако есть и те, кто уверен в безопасности данных мер. «Я думаю, что ничего серьезного. Власти дали понять, что ничего страшного в этом нет. Во-вторых, у меня есть знакомые, которые работают на этом производстве и говорят, что ничего страшного нет. Они живут в этом городе. Говорят: «Пока в этом городе живем, спокойно можно жить», – рассказал «Новому Дню» один из жителей Новоуральска.

Ввозом Европейских урановых хвостовых отходов обеспокоены местные экоактивисты, но их немного. Виктор Казаков объясняет, что в к 2022 году в Германии полностью закроется последний энергоблок. При этом отходы необходимо куда-то деть. Выгодным решением стала перевозка их в Новоуральск. «Германии выгода в том, что они избавляются от своих отходов. Это значительно дешевле. Их не надо переводить в оксидную форму – то есть в безопасную, обезфторивать. Ведь фтор опасен, высокотоксичен. Росатом аргументирует, Новоуральску хвосты затем, что это ценное сырье, которое когда-то в будущем будет использоваться. Сейчас вроде уже перевезли 3 600 тонн с мая. И планируют до 2022 года в обще сложности 12 тысяч тонн Юренковских хвостов из западной Европы. В частности из города Гронау», – говорит Казаков.

Экоактивист также сообщил со ссылкой на Росатом, что в Новоуральске до 2080 года эти отходы планируют перевести в более безопасную оксидную форму урана (обесфторить). В результате вещество перестанет быть высокотоксичным и станет слаборадиоактивным. Иными словами, их не планируют захоронять, в чем экоактивисты сомневаются. Тем более, в нынешнем виде хвосты при контакте с человеком могут привести к развитию онкологических заболеваний, отмечает Казаков.

К слову, это уже не первый случай, когда экоактивисты выступают против ввоза урановых хвостов из Европы на территорию Новоуральска. В 2006 году общественники требовали перестать ввозить в город токсичные отходы. В результате ввоз прекратился только к 2009 году после очередной серии протестных акций и обращений в различные инстанции.

Захоронение токсичных отходов

В пресс-службе ФГУП «НО РАО» «Новому Дню» сообщили, что в Новоуральске существует захоронение твердых радиоактивных отходов третьего и четвертого классов ППЗРО (приповерхностное захоронение радиоактивных отходов). Объект начали эксплуатировать в 2016 году. Мощность первой очереди составляет 15 000 кубометров. Сейчас она загружена более чем на 50%. В 2018 году началось строительство второй очереди объекта, которое завершится по планам к 2020 году. Суммарная мощность второй очереди составит 39 тысяч куб. метров.

По данным учреждения, в захоронении хранятся низко и средне активные короткоживущие радиоактивные отходы, которые в основном представляют собой спецодежду и оборудование: загрязненные радионуклидами перчатки, приборы, фильтры, провода, строительный мусор и так далее, образовавшиеся в результате операционной деятельности предприятий атомной промышленности, медицины, науки и систем охраны. Также РИА «Новый День» сообщили, что данное хранилище планируют полностью загрузить к 2036 году. Затем площадка будет закрыта. «В мире уже есть закрытый аналогичный пункт финальной изоляции РАО на территории Франции, на данный момент он представляет из себя зеленую лужайку. На пункте ведется постоянный мониторинг окружающей среды. ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» организует забор проб на территории пункта с участием представителей общественных и экологических организаций. Контроль над объектом включает в себя ежеквартальное исследование подземных вод, ежемесячное – воздуха, два раза в год – почвы и один раз в год – растительного и снежного покровов. Ежегодно ФГУП «НО РАО» публикует эти данные на своем сайте в интернете. Экологическое наблюдение за местом размещения РАО будет продолжаться в целом около 500 лет», – дополнили в пресс-службе ФГУП «НО РАО».

Новоуральск, служба информации

Новоуральск. Другие новости 26.12.19

Церкви и торговые центры: где в Екатеринбурге ловить новогоднее настроение (ФОТО). / Мэр Высокинский назвал свои достижения: победил «жидкую грязь» и отстоял социальную стабильность в сквере. / Мэрия Екатеринбурга планирует запустить канал на YouTube и продолжит печатать «Вестник пенсионера». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»