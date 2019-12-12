Новоуральский суд закрыл дела об акциях протеста против ввоза урановых хвостов

В Новоуральском городском суде сегодня рассматриваются дела активистов, которые устраивали пикеты против ввоза урановых хвостов.

Трем пенсионерам грозили штрафы по ч. 5 ст. 20,2 КоАП РФ – это первые в истории закрытого города статьи за акции протеста. К моменту публикации принято решение по двум пикетчикам – Виктору Казакову и Николаю Лобанову. В обоих случаях дела были прекращены «в связи с отсутствием состава административного правонарушения», сообщает телеграм-канал «Апология протеста». В ближайшее время в суде решат вопрос по административке для Геннадия Ломакова.

Пенсионеры вышли на пикеты против ввоза урановых хвостов в Новоуральск 25 ноября, они стояли с плакатами у проходной Уральского электрохимического комбината. Полицейские решили, что они нарушают закон о порядке проведения пикетов и митингов, проводя групповой пикет без согласования с властями.

Новоуральск, служба информации

Новоуральск. Другие новости 12.12.19

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