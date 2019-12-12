Дело третьего противника урановых хвостов в Новоуральске закрыли

Новоуральский городской суд закончил рассматривать административные дела по ч. 5 ст. 20,2 КоАП РФ, которые возбудили правоохранители после пикетов. Штрафовать Геннадия Ломакова не будут. Суд решил прекратить дело из-за отсутствия состава правонарушения. Аналогичные решения были вынесены ранее в отношении еще двух пенсионеров, которые устраивали акции протеста против ввоза урановых хвостов.

«Новоуральский городской суд Свердловской области прекратил три дела по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ о ввозе урановых хвостов в город. «Старики-разбойники» обещали продолжить активничать», – сообщил адвокат пенсионеров Алексей Бушмаков.

Для закрытого атомного города это были первые в его истории дела о нарушениях проведения акций протеста. 25 ноября Виктор Казаков, Николай Лобанов и Геннадий Ломаков вышли на пикеты к проходной Уральского электрохимического комбината. Правоохранители составили на них протокол, посчитав, что они провели групповой пикет без согласования.

Новоуральск, служба информации

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