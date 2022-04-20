В Екатеринбурге стали чаще выявлять онкозаболевания, но смертность от рака снижается

Свердловские онкологи фиксируют отложенный эффект пандемии коронавируса. В 2021 году в Екатеринбурге резко выросло число онкозаболеваний по сравнению с 2020 годом. При этом медикам удалось добиться снижения показателей смертности пациентов. Как пояснил замминистра здравоохранения региона Денис Демидов, сейчас больницы делают упор на профилактику рака и выявление опухолей на ранних стадиях, которые гораздо легче поддаются лечению. Свой доклад чиновник представил на заседании комиссии гордумы по соцзащите.

В среднем ежегодный прирост случаев рака в Свердловской области составляет 17%. В 2021 году в регионе на онкологическом учете состояли более 125 тысяч пациентов. В Екатеринбурге произошел взрывной рост заболеваемости злокачественными опухолями: в 2020 году показатель был 385,9 на 100 тысяч населения, тогда как в 2021 году – уже 458,6 на 100 тысяч населения. В структуре заболеваемости в Екатеринбурге на первом месте у женщин остается рак молочной железы, у мужчин – рак легкого. Сильным провоцирующим фактором этих заболеваний является курение, отметил Демидов.

В то же время Екатеринбург добился хороших показателей по снижению смертности от рака: 189,1 на 100 тысяч населения в 2021 году, тогда как годом ранее было 209 на 100 тысяч. Выявляемость опасных опухолей на ранних стадиях составила 56,9% в Свердловской области. При этом регион не смог достичь плана по снижению одногодичной летальности – показатель в 2021 году составил 24,6% (данные системы ОНКОР). По словам Дениса Демидова, это прямое следствие загруженности медицинских учреждений в пандемию.

В 2022 году свердловский минздрав несколько изменил подходы к лечению онкологических заболеваний. С 1 января пациенты смогут получать курсы химиотерапии в больницах, приближенных к их месту жительства. При этом высокотехнологичная помощь – хирургия и лучевая терапия – остается в областном онкоцентре. Отвечая на вопросы депутатов, замминистра заверил, что недостатка лекарственных средств для химиотерапии в Свердловской области нет, а многие препараты производятся в России.

Также сейчас пересматриваются методики профилактики онкологических заболеваний. «Мы должны делать упор на менее финансовоемкие направления. Лучше вкладываться в технологии паспортизации пациентов с выявленным предраком, чем лечить запущенные случаи рака. Перед нами стоит задача снизить количество заболеваний на поздних стадиях», – сообщил Денис Демидов.

К сожалению, показатели диспансеризации в Екатеринбурге за последние два года оставляют желать лучшего. В 2020 году медицинские осмотры прошли 26,6% горожан, в 2021 году – 31,8%. В 2019 году городские больницы выполнили план диспансеризации на 92%. Сейчас медицинские учреждения вновь разворачивают программы онкоскринингов и организуют работу смотровых кабинетов. Участковые врачи проходят специальные мастер-классы для первичного выявления опасных новообразований.

По словам Демидова, для Свердловской области внезапно встал вопрос о меланоме. Дело в том, что у немногочисленных заболевших стали встречаться запущенные случаи, хотя обнаружить опухоль на коже визуально легкою. Более того, на ранних стадиях рак кожи хорошо излечивается, а с разрастающейся меланомой есть проблемы. Кроме того, в медицинскую практику возвращаются акции «Добро в село», дни открытых дверей в поликлиниках и «Субботники против рака». Демидов напомнил, что сейчас в больницах также проводится углубленная диспансеризация для переболевших Covid-19.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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