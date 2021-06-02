В пандемию снизилась выявляемость онкозаболеваний: врачи ждут роста в 2021 году

В Екатеринбурге за 2020 год снизилось первичное выявление онкологических заболеваний. Согласно данным областного минздрава, на 100 тысяч человек пришлось 385,9 случая, тогда как в 2019 году этот показатель был 392,7.

«Специалисты-онкологи понимают, что заболеваемость теоретически не может снижаться. Ежегодный прирост в среднем составляет 1,5% в год, по некоторым локализациям – по 3% в год. Снижение заболеваемости отчасти связано с тем, что в 2020 году были ограничения в плановой помощи и диспансеризации. К сожалению, в 2021 году мы увидим рост, потому что будут диагностированы те, кто не прошел обследование в прошлом году, и заболевания будут выявлены на более поздних стадиях», – прокомментировал заместитель министра здравоохранения Денис Демидов, выступая в думе.

При этом он отметил, что смертность от рака в Екатеринбурге снижается. Это связано с ранней диагностикой заболевания, которая составляет 58,3%. Также снижаются показатели по выявлению запущенных стадий болезни, увеличивается статистика пятилетней выживаемости пациентов. Заболеваемость по видам онкологии в Екатеринбурге ничем не отличается от российской статистики. Мужчины чаще страдают раком предстательной железы (15,7%) и легкого (15,4%), женщины от рака груди (20,8%) и кожи (11,5%). Онкоцентры в Екатеринбурге получают дополнительное оборудование для диагностики именно этих локализаций.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.06.21

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