Главой Верхней Салды стал бывший вице-мэр Ижевска

На второй день голосования депутаты Верхней Салды все же выбрали нового главу. Им стал фаворит конкурса, нынешний и.о. мэра Игорь Сальников, который в прошлом году переехал в Свердловскую область из Удмуртии.

По сообщению портала vsalde.ru, сегодня за Игоря Сальникова отдали голоса 16 депутатов (необходимый минимум – 14).

Напомним, вчера дума Верхней Салды не смогла определить, кто станет следующим главой города: не хватило двух голосов. Игорь Сальников набрал 12 голосов, его соперница Елена Сажина – 4, еще двое присутствующих голосовали против всех. Третий кандидат, замглавы Андрей Душин, накануне голосования внезапно отказался от продолжения борьбы.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре прошлого года местные депутаты приняли отставку мэра Константина Носкова. Он написал заявление об уходе по собственному желанию. Врио главы был назначен Игорь Сальников – зам по социальным вопросам. До переезда в Верхнюю Салду он работал в Ижевске – так же заместителем главы, но по ЖКХ и строительству.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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