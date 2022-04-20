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Среда, 20 апреля 2022, 13:55 мск

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Для выборов мэра Верхней Салды не хватило голосов

Депутаты Верхней Салды не смогли сегодня определиться, кто станет следующим главой города: не хватило двух голосов.

По регламенту, для победы одного из кандидатов его должны поддержать 14 из 20 народных избранников. Сегодня, по сообщению портала vsalde.ru, один кандидат – и.о. главы Игорь Сальников – набрал 12 голосов, его соперница Елена Сажина – 4, еще двое присутствующих голосовали против всех. Третий кандидат, замглавы Андрей Душин, накануне внезапно отказался от продолжения борьбы. Депутаты взяли тайм-аут до завтра.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре прошлого года местные депутаты приняли отставку мэра Константина Носкова. Он написал заявление об уходе по собственному желанию. Врио главы был назначен Игорь Сальников – зам по социальным вопросам. До переезда в Верхнюю Салду он работал в Ижевске – так же заместителем главы, но по ЖКХ и строительству.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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