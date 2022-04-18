В «титановой столице» состоится заседание по выборам мэра

В Верхней Салде закончила работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы города. В ближайшее время местные депутаты должны будут выбрать одного из трех кандидатов.

В постановлении конкурсной комиссии, размещенном на сайте думы, говорится, что на рассмотрение депутатов выносятся все три кандидатуры. Это Игорь Сальников, замглавы по управлению социальной сферой (сейчас он является и.о. мэра), Андрей Душин, замглавы по ЖКХ, энергетике и транспорту, и представитель градообразующего предприятия – Елена Сажина, начальник управления по связям с общественностью ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма». При этом прямой рекомендации, кого из них поддержать депутатам, в документе нет. Когда состоится заседание думы, неизвестно. Сотрудники аппарата категорически отказались сообщить «Новому Дню» эту информацию.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре прошлого года местные депутаты приняли отставку мэра Константина Носкова. Он написал заявление об уходе по собственному желанию. Врио главы был назначен Игорь Сальников – зам по социальным вопросам. До переезда в Верхнюю Салду он работал в Ижевске – так же заместителем главы, но по ЖКХ и строительству.

Добавим, что популярный местный портал «Всалде.ру» спросил у своих читателей, кого из трех кандидатов они хотели бы видеть мэром. Самый популярный ответ – «никого из них» – выбрали 44,29% респондентов. Еще 26,36% ответили, что им все равно. Почти 21% поддержали Андрея Душина, 5% – Елену Сажину. И.о. главы Игорь Сальников вызывает доверие только у 3,54% респондентов.

Дополнено. После выхода нашего материала на официальном сайте Верхнесалдинской думы было опубликовано распоряжение председателя думы о назначении внеочередного заседания на 20 апреля, 08:15.

Верхняя Салда, Евгения Вирачева

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