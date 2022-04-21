Министр соцполитики рассказал, кто и когда сможет получить выплату на детей от 8 до 17 лет в Свердловской области

Заявление на новую выплату на детей от 8 до 17 лет можно будет подавать с 1 мая 2022 года, а средства будут начислены за период с 1 апреля. Претендовать на помощь от государства могут семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Как и в случае с выплатой на детей от 3 до 7 лет, начислять будут 50, 75 или 100% «детского» прожиточного минимума, в зависимости от доходов семьи.

«Новая выплата по правилам ее назначения будет аналогичной той мере, которая появилась в 2020 году для семей с детьми от 3 до 7 лет. Фактически выплата станет «сквозной» – для детей от 3 до 17 лет, с тем лишь отличием, что оператором по новой выплате стал Пенсионный фонд, – рассказал на брифинге министр соцполитики Свердловской области Андрей Злоказов. – Окно подачи заявлений откроется 1 мая. Подавать можно через «Госуслуги», МФЦ, либо в отделениях ПФР. Важно: несмотря на то, что заявление подается с 1 мая, расчет будет делаться с 1 апреля, потому что право на выплату у семей возникло с 1 апреля».

По предварительным данным минсоцполитики, в Свердловской области на новую выплату претендуют более 110 тысяч детей. Размер ее будет дифференцирован, точно так же, как и для выплаты на детей от 3 до 7 лет: 50%, 75%, либо 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе, в зависимости от доходов семьи (задача – чтобы среднедушевой доход стал выше прожиточного минимума). Максимальная сумма выплаты составит в Свердловской области 12 869 рублей – столько же, сколько на детей от 3 до 7 лет.

Отметим, что кроме доходов, будет оцениваться и имущество всей семьи. Например, если у вас два дома или две машины, то выплату вам не назначат. Полный список имущественных критериев уже есть на «Госуслугах».

«По выплатам на детей от 3 до 17 лет Свердловская область за три года (а выплата на детей с 3 до 7 введена в 2020-м) привлечет дополнительно в экономику 20 миллиардов рублей. Это те деньги, которые идут в семью, увеличивают покупательскую способность, увеличивают экономическую стабильность семьи», – отметил Андрей Злоказов. Он также отметил, что каких-либо иных региональных выплат – разовых или постоянных – семьям с детьми в Свердловской области вводить пока не планируют.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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