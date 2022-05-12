В Свердловской области начали выплачивать новое пособие на детей с 8 до 17 лет

В Свердловской области первые заявители, которым одобрили пособие на детей от 8 до 17 лет, начали получать деньги. Семьям начислят в среднем от 6,1 до 12,2 тысячи рублей, в зависимости от дохода.

По данным Свердловского отделения Пенсионного фонда РФ, в регионе заявки подали 72 тысячи родителей. Сколько выплат одобрено, пока неизвестно. Срок рассмотрения заявления, которое подается через «Госуслуги», составляет 10 рабочих дней. Если для сбора данных сотрудникам ПФР требуется больше времени, срок может быть продлен, но тогда заявитель получит соответствующее уведомление. Кроме подачи заявления, семьи никаких документов не предоставляют – данные собирают через единую информационную систему между ведомствами.

Ранее в министерстве соцполитики сообщали, что в Свердловской области на новую выплату претендуют более 110 тысяч детей. Размер ее будет дифференцирован, точно так же, как и для выплаты на детей от 3 до 7 лет: 50%, 75%, либо 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе (12 274 рубля), в зависимости от доходов семьи (задача – чтобы среднедушевой доход стал выше прожиточного минимума).

Если заявление будет подано до 1 октября 2022 года, пособие рассчитывается с 1 апреля. Так семьям, которые обратились за выплатой в мае, начисление будет произведено за два месяца – апрель и май. Если родители подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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