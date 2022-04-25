Организаторы «Бессмертного полка» рассказали, как будут бороться с провокациями на шествии

Провокации во время шествия «Бессмертного полка» случаются ежегодно, но организаторы знают, как с ними справиться. Об этом сообщил координатор памятной акции в Екатеринбурге Валерий Басай сегодня на пресс-конференции.

Ранее референт Управления президента России по общественным проектам Алексей Романов на совещании в уральском полпредстве высказал опасения, что «некие представители «параллельной организации» могут призывать участников размещать на портретах фронтовиков с обратной стороны надписи, например «Наши деды воевали не за это»». Он призвал организаторов обратить на это внимание и, возможно, разместить на портретах свои лозунги. В качестве примера привел – «Мой дед боролся с нацизмом».

Валерий Басай отметил, что провокации на памятном шествии были и в прошлые годы. Чаще всего они имели политический характер.

«Представьте себе картину. В первых рядах стоят милые бабушки, они пришли в шесть часов утра, чтобы занять место. И за пять минут до начала шествия, когда полицейские снимают ограждения, эти бабушки скидывают верхнюю одежду и показывают футболки с рекламой одной из политических партий. Были случаи, когда приносили посторонние портреты. Один раз принесли портрет участника российско-турецкой войны XIX века. Хорошо помню, как спрашивали в соцсетях, а можно ли пойти с портретом Чебурашки. Я не знаю, зачем люди так делают. Возможно, они нездоровы или эмоционально неуравновешенны. Но мы делаем все четко, чтобы предотвратить провокации на шествии.

Во-первых, наши волонтеры подготовлены к таким ситуациям. Они спокойно разговаривают с нарушителями, не прикасаются к ним руками и ничего не изымают. Если волонтеров не слушают, тогда подхожу я и начинаю объяснять, в чем заключается нарушение. Если у меня начинают требовать какие-то документы, мол, покажите федеральный закон, почему с портретом Чебурашки нельзя, я использую запасное оружие. Это мой мегафон. Я через громкоговоритель привлекаю внимание других участников к нарушителю. И на 99% это срабатывает. И если уж после этого люди не понимают, тогда мы просим помощи у полиции. Бывает, что и пьяные приходят на шествие, и мы просим правоохранителей оградить от них других участников», – рассказал Валерий Басай.

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков отметил, что иногда на шествии люди начинают распевать неуместные песни. Но в целом «Бессмертный полк» всегда удавалось провести спокойно. В этом году не планируется усиливать полицейское сопровождение колонны. По традиции рядом с точкой сбора участников «Бессмертного полка» будут перекрыты пешеходные тротуары. Марков попросил горожан отнестись к этому с пониманием. Всего на шествии в День Победы ожидается около 100 тысяч участников, при хорошей погоде – даже 150 тысяч.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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