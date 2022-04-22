Организаторы опасаются провокаций во время проведения акции «Бессмертный полк»

«Возможны различного рода провокации. Некоторые представители параллельной организации призывают размещать на портретах фронтовиков с обратной стороны надписи, например, «Наши деды воевали не за это», – заявил сегодня на совещании в полпредстве УрФО референт Управления президента России по общественным проектам Алексей Романов.

Он призвал организаторов обратить на это внимание и, возможно, разместить на портретах свои лозунги. В качестве примера привел – «Мой дед боролся с нацизмом».

«…Надо чтоб мы не стояли в сторонке, когда в рядах «Бессмертного полка» пойдут люди, которые хотят осквернить память народа. Такие попытки, скорее всего, в ряде регионов могут быть. На совещаниях, которые пройдут накануне «Бессмертного полка», надо обратить внимание правоохранителей. Что могут быть проявления дискредитации движения «Бессмертный полк», – предупредил Романов участников совещания, которое было посвящено подготовке к празднованию 77-летия со Дня Победы и патриотическому воспитанию.

Организаторы «Бессмертного полка» подтвердили, что риски такие есть. «Шествие полка пройдет в традиционном формате, но есть вопросы безопасности и провокаций. При подготовке организаторов и сопровождающих, которые пойдут рядом с колонной, следует проработать эти вопросы. Обращать внимание на наличие рукописных плакатов, флагов политических партий, на наличие организованных групп людей, которые могут вести себя неадекватно. Это то, на что надо обращаться внимание», – заявила на совещании руководитель исполнительного комитета всероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.

При этом она выразила надежду, что все-таки акция пройдет в дружественной атмосфере. Для этого региональные власти просят обеспечить комфорт для участников: подготовить дождевики на случай непогоды, воду на случай жары, покормить участников полевой кашей и дать горячий чай.

«Мы два года ждали этого шествия (в 2020-2021-х годах акция не проводилась из-за коронавируса, – прим. ред.). Важно не допустить ошибок, чтобы людям было удобно, чтобы они знали, где будет место сбора, место проведения», – отметила Наталья Шадрина.

Напомним, распечатать портреты победителей к шествию «Бессмертного полка» можно будет бесплатно в МФЦ или в отделениях «Почты России».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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