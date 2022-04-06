«Это семейное мероприятие, без политических лозунгов»: как пройдет «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

В шествии «Бессмертный полк» в Екатеринбурге в День Победы может принять участие от 150 до 170 тысяч человек. Свердловский координатор акции Валерий Басай рассказал «Новому Дню», как будет организован памятный марш в этом году.

«Бессмертный полк» в 2022 году будет таким же, как был три года назад. Мы решили ничего не менять: ни место, ни условия проведения. По-прежнему формирование колонны будет на улице Толмачева, старт в 9 часов утра. Мы начнем движение практически сразу после парада. В шествии не допускается никаких политических лозунгов и никакой рекламы. «Бессмертный полк» – это семейное мероприятие. Приходите с портретами ваших родственников», – отметил собеседник агентства.

Помогать участникам шествия будут порядка 200 волонтеров. Их подготовка уже началась. Кроме того, организаторы хотят решить бытовые вопросы, связанные с установкой мобильных туалетов. По словам Валерия Басая, многие горожане занимают место в «Бессмертном полку» с 6-7 часов утра (парад начинается в 10 часов). Поэтому в начале колонны планируется организовать что-то вроде уличного буфета.

Также идут переговоры об изменении конечной точки маршрута. В прошлые годы люди доходили до дворца Молодежи, но это было не слишком удобно для участников такого большого шествия. Возможно, в этом году «Бессмертный полк» придет к стадиону «Екатеринбург Арена», где гораздо больше места. «Мы обсуждаем с городской администрацией и такой момент, чтобы по маршруту движения колонны работали кафе, и люди могли зайти в них, если понадобится в туалет. Надеюсь, бизнес пойдет нам навстречу. Шествие «Бессмертного полка» длится всего два часа и один раз в год», – отметил Басай.

Напомним, в 2020 и 2021 году акция «Бессмертный полк» проходила онлайн. Шествия были отменены из-за антиковидных ограничений.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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