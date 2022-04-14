«Бессмертный полк» впервые с начала пандемии пройдет по улицам, а не в Сети

Шествие «Бессмертный полк» в День Победы в 2022 году состоится в традиционном очном формате. Об этом на пресс-конференции сообщил сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

«Поделимся сегодня радостной вестью, что шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», – цитирует его слова РИА «Новости».

«Мы два года с вами из-за пандемии собраться вместе и плечом к плечом пройти по городам нашей страны, почтить память участников Великой Отечественной войны, к сожалению, не могли. Но в этом году мы, сплотившись в едином порыве, пройдем с портретами родных и близких, тех, кто ковал победу на фронтах Великой Отечественной войны», – сказал Макаров.

Распечатать портреты победителей к шествию «Бессмертного полка» можно будет бесплатно в МФЦ или в отделениях «Почты России». Об этом сообщила зампредседателя комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

Напомним, в 2020 и 2021 годах акцию проводили в онлайн-формате. В прошлом году около 5 млн человек подали заявки на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка».

Москва, Наталья Петрова

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