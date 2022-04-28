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Четверг, 28 апреля 2022, 15:52 мск

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Власти США запретили проведение «Бессмертного полка»

В США запретили проведение акции «Бессмертный полк». Об этом рассказал сопредседатель центрального штаба движения Сергей Макаров.

«Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия «Бессмертного полка», но даже возложить традиционные цветы к мемориалу «Дух Эльбы» – и это запрещено», – заявил он в ходе пресс-конференции.

Кроме того, ранее проведение акции было запрещено в Ирландии.

Тем не менее, Германия пока не вводила официального запрета, но власти рассматривают вопрос о проведении альтернативного шествия, отметил Макаров.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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