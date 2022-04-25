Эдуард Россель: англосаксы хотят уничтожить и Россию, и Германию

Бывший губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель считает, что США и Великобритания желают ослабить и уничтожить не только Россию, но и Германию.

«Будучи по происхождению российским немцем, и с большим уважением относясь к этой яркой трудолюбивой аккуратной нации, история которой тесно переплетена с Россией, наблюдая за происходящим, убеждён, что англосаксы ставят задачу выше чем просто ослабить и уничтожить Россию, они хотят ослабить и уничтожить оплот Объединенной Европы – Германию, так сказать убить двух зайцев одним выстрелом. Убежден, что немцам надо задуматься и задуматься серьезно, куда ведёт их народ правительство Шольца и его кукловодов, – написал Россель в своем телеграм-канале. – Теперь все проясняется. Агентство «The Telegraph» официально отразило мнение Великобритании: угроза санкций против Германии существует, так как экономика этой страны не достигла нужной глубины провала ради поддержки антироссийских мер».

По мнению сенатора Росселя, прямая угроза увеличения тарифов на экспорт или даже отказ от немецких товаров – это вторая часть последовательного подрыва англосаксами экономики Германии, предварительно склоненной к потере значительной части экспорта в Россию, а также к уходу немецких предприятий, например, Henkel, SAP и др.

«Так что все страны, кроме Великобритании и ее экзоскелета США, (особенно если страны неанглоязычные) являются разменной монетой в борьбе с Россией и Китаем, подобно Украине. Великобритания не зря вышла из Евросоюза. Теперь и ЕС безжалостно брошен в топку ВЕЛИКОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ для установления НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА. Байден заявил, что США должны будут возглавить этот новый порядок, а Великобритания, как всегда, останется серым кардиналом», – резюмирует бывший губернатор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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