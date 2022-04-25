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Понедельник, 25 апреля 2022, 13:29 мск

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Департамент труда рассказал о ситуации с безработицей на Урале

На сегодняшний день в Свердловской области официально признаны безработными 19 523 человека, тогда как год назад этот показатель составлял 120 тысяч. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции замдиректора Департамента по труду и занятости населения Алексей Мельничук.
При этом число вакансий, предоставленных департаменту работодателями, составляет 46 500. Предсказать, какие сферы деятельности сейчас находятся в зоне риска, Алексей Мельничук затруднился. Однако он сообщил, что всегда есть определенные сезонные изменения. Например, после окончания отопительного сезона снижается потребность в персонале для котельных, но появляется нужда в работниках аграрного сектора.

Екатеринбург, Евгения Вираачева

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