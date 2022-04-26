Полпред в УрФО: предприятия по всему округу переводят сотрудников на неполный день и уходят на простой

В регионах Урала предприятия начали сообщать о переводе сотрудников на неполный день, либо об уходе в простой. Для сотрудников разработали программы обучения, а также разрешили заключать второй трудовой договор, чтобы подработка была официальной.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что на сегодняшний день в регионах округа нет серьезных скачков безработицы – всего зарегистрирована 51 тысяча безработных. Но последствия для рынка труда «будут иметь отложенный эффект».

«На ряде предприятий люди начинают работать неполный день или уходят в простой. Это происходит во всех субъектах УрФО, – рассказал сегодня на пресс-конференции Владимир Якушев. – В федеральном бюджете заложены большие денежные средства, чтобы минимизировать риски на рынке труда: направить людей на переобучение, организовать временные рабочие места. И третье революционное решение – гражданин, который занят неполный рабочий день, на этот период времени может с другим предприятием заключить трудовой договор и работать еще и там. Если человек недозагружен, но у него есть свободное время, он может подзаработать. Раньше надо было расторгнуть трудовые отношения там и заключить здесь. А сейчас можно этого не бояться».

В Свердловской области сегодня 19,5 тысячи безработных, по данным департамента занятости населения. Это на тысячу человек больше, чем полтора месяца назад. Сейчас под увольнение попадают в основном сотрудники торговли и сферы услуг. Но в будущем сокращение может ждать и сотрудников заводов. Ранее ученые Института экономики УрО РАН говорили, что под угрозой оказались машиностроительные предприятия Свердловской и Челябинской областей, у которых скоро возникнут проблемы с поставкой импортных комплектующих. Их устойчивость напрямую будет зависеть от мер государственной поддержки. Но запаса прочности хватит ненадолго.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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